Afrique du Sud : le gouvernement poursuivi en justice pour les nouvelles normes d’émission de gaz nocif

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’organisation non gouvernementale GroundWork poursuit le président Cyril Ramaphosa et le ministre de l’environnement Nomvula Mokonyane en justice. La plainte portée contre eux est relative à la décision prise au cours de l’année 2018, de doubler la quantité de dioxyde de sulfure que pourront émettre les centrales à charbon et les raffineries.

Selon le plaignant, le gouvernement a violé la loi en ne publiant pas les amendements à ces seuils d’émission pour commentaire, avant de les instituer en législation.

« Si la cour nous donne raison, les grands émetteurs de dioxyde de sulfure que sont l’Eskom, la compagnie électrique et Sasol la compagnie pétrolière devront peut-être revoir leurs prévisions d'émission à la baisse. Cela requerra des dépenses de capitaux significatifs», a affirmé l’organisation environnementale par le biais de ses avocats.

Selon elle, le doublement de l’émission de ce gaz nocif aggravera les problèmes sanitaires et environnementaux déjà encourus par les populations.

L’Afrique du Sud produit plus de 90% de son électricité, grâce à ses centrales à charbon. Le pays est également le plus pollué du continent à cause, en grande partie, des émissions de ces centrales.

Gwladys Johnson Akinocho