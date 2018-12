Le Bénin renforce sa coopération avec l’Estonie en matière de développement numérique

(Agence Ecofin) - La République du Bénin a renforcé sa coopération numérique avec l’Estonie. Deux accords ont été signés à cet effet entre les deux pays lors de la visite officielle de trois jours qu’a effectuée la présidente estonienne, Kersti Kaljulaid, à Cotonou, du 4 au 6 décembre 2018.

Ces accords de coopération numérique viennent s’ajouter à ceux déjà signés entre les deux parties le 8 octobre 2018, lors de la visite de travail effectuée en Estonie par la ministre béninoise de l’Economie Numérique et de la Communication.

Dans le cadre de cette coopération, l’un des volets où l’expertise de l’Estonie est grandement attendue est l’e-gouvernement. L’Estonie, selon l’E-Government Development Index (EGDI) des Nations Unies, est actuellement l’un des champions mondiaux de l’e-gouvernement. Le petit pays d’Europe du Nord a numérisé la quasi-totalité de son administration et ses services publics pour plus d’efficacité, de sécurité et une réduction des dépenses. Le Bénin voudrait également réussir la même révolution numérique pour améliorer sa gouvernance publique.

Maximilien Kpodjedo, le directeur général de l'agence des services et systèmes d'information du Bénin, a déclaré que « le citoyen a le droit d'avoir accès au moyen de paiement, à la santé, de pouvoir demander et obtenir ses pièces d'état civil quand il en a besoin, où il en a besoin. Le seul moyen aujourd'hui qui permet de s'affranchir des contraintes physiques, c'est le numérique ».