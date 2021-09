Libye : Mustafa Sanallah reste en poste

(Agence Ecofin) - Aux heures les plus chaudes des affrontements entre les milices de l’Est et de l’Ouest autour des bassins pétroliers, Mustafa Sanallah a fait des pieds et des mains pour redresser et stabiliser la production libyenne de pétrole. Cela lui vaut la confiance totale des dirigeants actuels du pays.

En Libye, le Premier ministre, Abdul Hamid Dbeibah annule la décision du ministre du Pétrole, Mohamed Oun, de suspendre de ses fonctions Mustafa Sanallah (photo), le patron de la société publique du pétrole (NOC).

La décision annoncée dimanche dernier vient ainsi mettre fin au bras de fer entre Sanallah et Oun, qui avait annoncé la semaine écoulée, outre la suspension du patron de la NOC, ouvrir une enquête visant à déterminer s’il a violé le règlement intérieur du ministère en voyageant à l’étranger sans autorisation préalable.

Dans une déclaration publiée dimanche sur Facebook, le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah a souligné que « la stabilité du secteur pétrolier libyen exige de la sagesse » et que « les problèmes qui pourraient menacer cet objectif devaient être résolus ».

Prime Minister Abdel Hamid Dabaiba cancels the decision of the Minister of Oil & gas and decides to keep the head of the National Oil Corporation, Mustafa Sanallah , in his position



Source: #Bloomberg#OOTT #Libya