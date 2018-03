RDC : une campagne sera lancée, ce mois, pour lutter contre le travail des enfants dans les mines de cobalt

(Agence Ecofin) - La RDC lancera, au cours de ce mois, de nouveaux mécanismes de surveillance et de traçage pour lutter contre le travail des enfants dans les mines de cobalt et de cuivre, a déclaré, en fin de semaine dernière, un responsable du Ministère des mines, lors d’une conférence sur les métaux à Londres.

« Nous sommes intervenus [dans les mines de cuivre et de cobalt, Ndlr] pour mettre en place des systèmes de traçabilité et de surveillance […]. Ces mécanismes que je viens de mentionner seront opérationnels ce mois-ci, mars 2018 », a déclaré Alexis Mikandji, DG de l’agence de certification du Ministère des mines, selon des propos rapportés par Reuters.

Il a indiqué que le pays a déjà éliminé la pratique dans les mines de diamants, de minerai de fer et de tungstène, et compte réussir également dans les secteurs du cobalt et du cuivre.

Alors qu’une guerre se mène entre les industries du smartphone et de l’automobile pour le cobalt, les sources d’approvisionnement du métal ont été mises sous le feu des projecteurs. Plusieurs groupes de défense des droits de l’Homme ont dénoncé le travail des enfants dans les mines de cobalt. En RDC, leader incontestable de la production mondiale, Amnesty International a déclaré qu’un cinquième de la production nationale est miné à la main par des mineurs informels, y compris des enfants.

