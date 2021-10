Le PNUE, l’AIE et l’Italie lancent un programme de modernisation des systèmes électriques

(Agence Ecofin) - La décarbonisation du secteur électrique est l’un des grands enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle mondiale. Elle passe notamment par une modernisation du système. Un enjeu envers lequel l’Italie s’est engagée avec l’appui de l’AIE et du PNUE.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et le gouvernement italien ont l’intention d’accélérer la modernisation des systèmes électriques mondiaux. À cette fin, les trois institutions ont lancé la Demand Driven Electricity Networks Initiative (3DEN).

L’initiative aidera les pays à accélérer les progrès en matière de modernisation des systèmes électriques et d’utilisation efficace des ressources énergétiques distribuées. Elle s’appuiera sur des politiques, des réglementations, des technologies et des orientations en matière d’investissement.

Selon Sheila Aggarwal-Khan, directrice de la division économie au PNUE, le développement du secteur de l’énergie doit assurer sa décarbonisation rapide. Elle devra aussi garantir une plus grande accessibilité pour les millions de personnes qui sont encore privées d’énergie. Pour lui, le programme 3DEN, devrait permettre aux gouvernements de s’appuyer sur les technologies numériques pour assurer la résilience du climat et du système électrique. Ces technologies ont également le potentiel d’assurer la fourniture d’une énergie abordable.

Le programme 3DEN réunira diverses parties prenantes, dont le Réseau international d’action pour les réseaux intelligents et la Clean Energy Ministerial (CEM). L’initiative rassemblera également des programmes de collaboration technologique sur les systèmes énergétiques centrés sur l’utilisateur, l’énergie dans les bâtiments et les communautés, et les équipements d’utilisation finale à haut rendement énergétique. L’objectif est de favoriser le dialogue et le partage d’expériences.

Dans le cadre du projet 3DEN, le ministère italien de la transition verte et le PNUE ont lancé un appel à projets pilotes sur la numérisation pour des systèmes énergétiques flexibles et résilients dans plusieurs pays. Il s’agit du Brésil, de la Colombie, du Maroc, de la Tunisie, de l’Inde, de l’Indonésie et de l’Afrique du Sud. Les projets pilotes présenteront des propositions de modèles commerciaux et réglementaires innovants pour une adoption plus intelligente des infrastructures énergétiques numériques. En outre, ces projets pilotes fourniront des connaissances sur le terrain et testeront de nouvelles approches en faveur de l’initiative 3DEN.

Gwladys Johnson Akinocho