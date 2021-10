Mali : la Banque mondiale alloue 30 millions $ pour désenclaver les régions de Sikasso et de Koulikoro

(Agence Ecofin) - La coopération entre le Mali et la Banque mondiale, altérée depuis mai (suite à la destitution des responsables de la transition) vient de reprendre. Et le pays peut compter sur l’institution de Bretton Woods pour financer ses différents projets.

La Banque mondiale et le Mali ont signé, le vendredi 1er octobre, 4 accords de financement, dont l’un de 30 millions $ permettra de réaliser des travaux routiers pour améliorer l’accessibilité des populations rurales des régions de Sikasso et de Koulikoro dans le sud. Les documents qui régissent l’accord ont été signés par le ministre malien de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, et la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, Clara Ana De Sousa.

Les fonds couvriront les travaux d’aménagement de 1 700 km de pistes rurales pour « désenclaver 650 000 personnes et faciliter l’accès à 500 écoles et centres de santé ». De même, cette enveloppe servira à réaliser 263 infrastructures socio-économiques le long de ces axes. En l’occurrence des salles de classe, des centres de santé communautaires, des adductions d’eau, etc. L’ensemble des ouvrages est prévu pour être livré en juin 2023.

Sikasso, zone frontalière avec des pays voisins, notamment le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, est un pôle de production agricole du Mali, alors que Koulikoro est industrialisée et dotée d’un port fluvial ainsi que d'infrastructures ferroviaires. Des potentiels qui pourront être encore mieux exploités une fois l’accessibilité de ces zones améliorée à travers la mise en œuvre de ce projet.

