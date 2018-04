Depuis le début de l’exploration pétrolière, le Ghana a perdu environ 902,45 millions $ à cause des impayés d’impôts et de redevances

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le Centre pour la gestion des ressources naturelles et l'environnement (CNREM) a déclaré que le pays a perdu environ 902,45 millions de dollars dans le secteur pétrolier, depuis le début de l’exploitation en 2010, car certaines compagnies ne payent pas pleinement leurs impôts et redevances.

« A partir de l’accord d’exploitation du champ Jubilee et des principes de taxation et de comptabilité, nous avons découvert que le Ghana a perdu environ 902,45 millions de dollars. Nous avons été en mesure de calculer combien nous avons perdu en redevances et combien nous avons perdu en ce qui concerne les impôts.», a déclaré Solomon Kwakumey, le responsable du Centre, lors d’une rencontre avec la presse, mardi.

Le Centre a également déploré le fait que le pays tire moins de 20% des revenus du secteur, en raison de ce système de taxation qui est dénommé « système hybride ».

Elle a, par ailleurs, proposé au gouvernement de passer aux systèmes des accords de partage de production, qui implique les producteurs de pétrole qui partagent avec le gouvernement la production générée sur le territoire national.

Le système des accords de partage de production est le plus profitable et Solomon Kwakumey a indiqué que selon une étude menée par le Centre, si le Ghana avait eu recours à ce système, le pays aurait gagné plus de 11 milliards de dollars contre 4 milliards de dollars actuellement.

« Le pétrole est notre propriété souveraine. Dans le cadre de l'accord de partage de production, on ne le transfère pas à la société d’exploitation, on a toujours le contrôle. Donc, ce n'est que la production qui est partagée et non l'argent. », a-t-il affirmé. Et de poursuivre : « Le système hybride est biaisé (…) Il est très difficile de percevoir des taxes auprès des multinationales. Dans le cadre du système hybride, nous transférons notre souveraineté et notre propriété du pétrole aux compagnies pétrolières étrangères.».

Le Ghana est un pays producteur de pétrole depuis 2010. Le pays produit environ 120 000 barils par jour et pourrait devenir l’un des plus importants producteurs du continent d’ici 2020, en raison de son immense potentiel.

Olivier de Souza