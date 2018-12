Algérie: les importations alimentaires ont atteint 7,25 milliards $ entre janvier et octobre 2018

(Agence Ecofin) - En Algérie, le montant consacré aux achats de produits alimentaires à l’international a atteint 7,25 milliards $ sur les 10 premiers mois de cette année soit environ 2% de plus qu'en 2017, à la même période. C’est ce que rapporte Algérie presse service (APS) qui mentionne des données des douanes.

D’après les détails fournis par le média, les céréales, semoules et farines ont été les principaux produits importés. Avec près de 2,61 milliards $, cette catégorie affiche une hausse de 15% par rapport à l’année dernière et représente plus de 36% de l’enveloppe globale.

Les tourteaux et résidus d’extraction de soja occupent le second poste des importations avec 583,8 millions $ soit un bond de 62%, comparativement à 2017.

Hormis ces articles, le lait et les produits laitiers, les sucres et sucreries, le café, le thé, les légumes secs et la viande ont vu leur enveloppe baisser sur la période étudiée, indique l'agence APS.

Pour rappel, l’Algérie envisage de dédier 2,2 milliards $ à son agriculture en 2019.

Le secteur qui a connu une croissance de 3,2%, cette année, contribue à hauteur de 12,3% au PIB du pays.

Espoir Olodo