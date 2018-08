Akinwumi Adesina, conférencier principal aux assemblées annuelles 2018 de l’Association d’agriculture et d’économie appliquée à Washington D.C.

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, sera l’orateur principal des assemblées annuelles de l’Association d’agriculture et d’économie appliquée (AAEA), qui se tiennent du 5 au 7 août 2018, à Washington D.C., capitale des États-Unis.

« Utiliser l’économie appliquée pour orienter les politiques améliorant la vie des populations » sera le thème de l’intervention de M. Adesina, dimanche 5 août, de 18 h à 19 h.

Créée en 1910, l’Association d’agriculture et d’économie appliquée (AAEA) compte plus de 2500 membres dans plus de 20 pays. Les membres de l’AAEA exercent dans des établissements universitaires et organismes gouvernementaux, ainsi que dans le secteur industriel et des organisations sans but lucratif. Entre autres activités, ils s’occupent de recherche, d’enseignement et de sensibilisation dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’alimentation, de la santé et du développement international.

Cette rencontre mettra en lumière les enjeux et les sujets clés du milieu agricole, en offrant une plateforme de discussion entre les producteurs, les transformateurs, les décideurs, les responsables gouvernementaux et les représentants des organisations non gouvernementales, tant étrangères que nationales.

Plus de 1600 économistes du secteur agricole et de la recherche appliquée venant du monde entier sont attendus à l’édition 2018 de l’AAEA. Près de 900 experts feront des présentations au cours des 200 sessions qui auront lieu au Marriott Wardman Park.

Le forum fait écho à la stratégie Nourrir l’Afrique grâce à laquelle la Banque accélère le développement agricole du continent, avec des investissements de 24 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. La Banque promet les nouvelles technologies et l’intensification des technologies existantes capables de contribuer à la transformation agricole de l’Afrique.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution de financement du développement en Afrique. Elle comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Présente sur le terrain dans 37 pays africains et dotée d’un Bureau extérieur au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux.

Pour plus d’informations : www.afdb.org