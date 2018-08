Le président Trump confirme la suspension du Rwanda des bénéfices de l’AGOA, relatifs aux vêtements

(Agence Ecofin) - Le président américain, Donald Trump (photo), a confirmé, le lundi dernier, la suspension du Rwanda, de la disposition de l’AGOA relative aux vêtements, a indiqué le Bureau du représentant américain au commerce (USTR).

Cette décision, annoncée en mars dernier, ne remet pas en cause le statut de bénéficiaire du pays des mille collines de la loi américaine qui offre, depuis le début des années 2000, un accès en franchise de droits au marché des Etats-Unis, aux nations du continent africain.

Si, du côté des autorités rwandaises, on reconnait que la mesure aura des impacts sur les compagnies présentes dans la branche de production des textiles et des vêtements, on indique cependant que des stratégies sont mises en place pour minimiser ces répercussions.

« Nous nous attendons à ce que des entreprises rwandaises soient affectées. Nous avons un plan pour elles. Nous les aiderons à faire la transition vers de nouveaux marchés », a indiqué Clare Akamanzi, directrice exécutive du Rwanda Development Board (RDB) qui évoque également un possible soutien financier.

Le Rwanda exporte environ 1,5 million $ de vêtements vers les USA. Ceci représente 3% de ses expéditions totales vers le pays.

Espoir Olodo