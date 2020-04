Trump veut ramener Poutine et ben Salmane à la table de négociations, afin de stabiliser les prix du pétrole

(Agence Ecofin) - Mardi, le président américain Donald Trump a déclaré que la Russie et l’Arabie Saoudite sont en consultation au sujet de la chute des prix du pétrole et que les États-Unis pourraient les rejoindre dans leurs efforts au moment opportun. Le dirigeant américain a fait cette déclaration après avoir eu une longue conversation téléphonique avec le dirigeant russe mardi en soirée et son homologue saoudien un peu plus tôt.

« Les deux dirigeants discutent d’un retour à la normale de la situation et je les rejoindrai au moment opportun, si nécessaire », a-t-il affirmé, selon des propos rapportés par Sputnik News. Pour rappel, après l’échec de leur coopération sur la réduction des prix de l’offre, les deux pays se sont lancés dans une guerre aux parts de marché, ce qui, combiné à la faiblesse de l’offre, a entraîné une chute de près de 70 % des cours mondiaux du brut.

Il faut savoir que les États-Unis n’ont pas intérêt à ce que les prix du pétrole demeurent aussi bas. Cela fragilise la production de pétrole de schiste et sa viabilité sur le marché. Les trois parties pourraient éventuellement coordonner une réduction de l’offre dans les prochaines semaines.

« Les prix actuels sont nuisibles aux producteurs de pétrole américains (…). Nous allons tous nous réunir et nous allons voir ce que nous pouvons faire », a précisé le dirigeant américain.

Olivier de Souza