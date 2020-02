Mauritanie : Maersk Decom remporte un contrat sur les champs Banda et Tiof de Tullow

(Agence Ecofin) - En Mauritanie, la société Maersk Decom s’est vue octroyer un contrat de bouchage et abandon des champs Banda et Tiof de Tullow Oil. Ces périmètres qui produisaient principalement du gaz sont devenus improductifs depuis plusieurs mois. Il faut dire que Maersk Decom est une joint-venture entre Maersk Drilling et Maersk Supply Service.

Cet accord concerne la gestion de projet, l’ingénierie, la planification, l’exécution du bouchage et l’abandon de sept puits d’exploration et d’évaluation existants, ainsi que le retrait et le démantèlement des équipements sous-marins du site.

La planification et l’ingénierie commenceront dans les prochains jours. Une étude du site est prévue pour le deuxième trimestre de cette année et l’exécution proprement dite du contrat, devrait commencer en début d’année prochaine.

« En tant que société de démantèlement spécialisée, nous sommes fiers d’avoir pu franchir cette étape avec Tullow (…). Ce contrat remporté par Maersk Decom s’appuie sur le succès des récentes campagnes de démantèlement de Tullow sur le plateau continental britannique, où Tullow a réussi à sous-traiter des opérations complètes de démantèlement, de bouchage et d’abandon à des entreprises spécialisées. Nous sommes impatients de travailler conjointement avec Maersk qui nous a fait l’offre la plus convaincante », a déclaré Maersk Decom.

Les champs de Banda et de Tiof sont situés respectivement à 53 km et 84 km au large des côtes mauritaniennes, à une profondeur de 1200 m.

Olivier de Souza