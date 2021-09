Mario Mehren exhorte les décideurs à faire du gaz une composante clé de la transition énergétique

(Agence Ecofin) - Bien que le gaz naturel soit le plus propre de toutes les énergies fossiles, certains lobbys en faveur de la décarbonation totale et immédiate militent pour qu’il soit retiré des futures politiques de transition énergétique, notamment en Allemagne.

Dans une interview accordée à Euractiv, le PDG du producteur allemand d’hydrocarbures Wintershall Dea, Mario Mehren (photo) a appelé les futurs dirigeants allemands et ceux du monde à placer le gaz naturel au cœur de leurs politiques de transition énergétique. Une déclaration qui arrive dans un contexte où en Allemagne, des groupes de pression appellent les décideurs politiques à une sortie complète des énergies fossiles, même le gaz naturel réputé moins polluant que le charbon et le pétrole.

Will we still need natural gas in the future? Yes, because the energy transition will not succeed without it! Wintershall Dea CEO, Mario Mehren, makes it clear why at #bdewk21 by @bdew_ev. pic.twitter.com/VynuyZAkEW