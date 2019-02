Algérie : Neptune Energy et Sonatrach lancent les activités de production sur le projet gazier Touat

(Agence Ecofin) - Mercredi, la société britannique Neptune Energy et la société publique algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, ont fait part de la première injection de gaz naturel dans le projet gazier Touat.

Le projet qui produira environ 75 000 barils d'équivalent pétrole par jour, soit 450 millions de pieds cubes standards par jour, devrait commencer à exporter du gaz, d'ici la fin du premier semestre 2019.

« L'arrivée du premier gaz à Touat marque une étape importante pour cet important projet. Nous nous concentrons maintenant sur la production commerciale à l'exportation, d'ici la fin du premier semestre de l'année », dixit Jim House, PDG de Neptune.

Il faut dire qu’avec Reggane et Timimoun, ce projet est l’un des plus importants pilotés par Sonatrach depuis plusieurs années. Au total, 18 nouveaux puits seront mobilisés. Le projet a nécessité l’installation d’une usine de traitement réalisée par l’Espagnol Tecnicas Reunidas, d’une valeur de 1 milliard de dollars, la construction d'une route, d'une piste d'atterrissage d'avion, de logements, et d'un réseau de collecte.

Le gaz sera acheminé via le gazoduc principal GR5, construit et inauguré l’année dernière par Sonatrach, pour collecter le gaz du sud-ouest algérien et l'acheminer à Hassi R'Mel.

Olivier de Souza

Lire aussi :

30/11/2018 - Algérie : le premier gaz du champ Touat sera exporté d’ici à la fin du premier semestre de 2019

14/11/2018 - Algérie : Tecnicas Reunidas annonce que l’usine de traitement du gaz de Touat sera bientôt livrée

09/02/2018 - Algérie : inauguration du gazoduc stratégique GR5 qui relie les gisements du Sud-ouest à Hassi R'mel