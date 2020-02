Maroc : Sound Energy envisage de produire du GNL à petite échelle avec sa découverte TE-5 Horst

(Agence Ecofin) - Dans une mise à jour publiée sur son site lundi, la société britannique Sound Energy qui explore plusieurs périmètres dans l’Est du Maroc, a déclaré qu’elle envisage de développer un microprogramme de GNL qui devrait entrer en production en 2021. Le programme s’appuiera sur la découverte TE-5 Horst.

Une mise à jour qui survient dans un contexte marqué par la paralysie des négociations avec le potentiel repreneur d’une partie des intérêts de la société sur Tendrara.

Sound indique que l’acheteur potentiel n’avait pas démontré qu’il disposait des liquidités nécessaires pour faire avancer les négociations. Les potentiels partenaires sont entrés en contact depuis novembre dernier. La période d’exclusivité a duré jusqu’au 14 février et a expiré sans qu’un accord n’ait été conclu. Toutefois, les pourparlers se poursuivent, mais ne sont plus exclusifs. Cela démontre surtout la volonté et l’impatience de la société de monétiser le gaz de Tendrara.

Les travaux pour le développement de cette plateforme de liquéfaction se poursuivront parallèlement aux discussions avec le régulateur marocain sur un accord de vente de gaz et à des discussions sur le financement du développement du champ complet.

« Le plan de développement du mini projet de GNL a été identifié comme une stratégie de développement initiale rapide pour donner la priorité à la monétisation précoce de la découverte de gaz existante, qui peut à son tour faciliter un développement final plus important du site », a commenté le PDG par intérim de Sound, Mohammed Seghiri.

Selon les prévisions, le GNL sera initialement destiné à la consommation du secteur industriel. Une opération qui devrait permettre de dégager des flux de trésorerie qui pourraient être réinjectés dans le plan de construction du gazoduc de 120 km qui sera destiné à acheminer le gaz brut vers le gazoduc GME.

Il faut dire que la société possède suffisamment de liquidités (7,3 millions de dollars environ) pour la prise de la décision finale d’investissement pour le projet.

