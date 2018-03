Le champ gazier Nooros enregistre le record de production d’Eni en Egypte, depuis les 50 dernières années

(Agence Ecofin) - En Egypte, l’Italien Eni a annoncé jeudi que la production de son champ gazier Nooros situé au large, a atteint 215 000 barils équivalent pétrole par jour et équivaudrait sur une base annualisée à 11,7 milliards de m3 / an. C’est le plus haut niveau jamais atteint par un champ d’Eni depuis les 50 dernières années, dans le pays.

Selon des précisions de la firme italienne, ce niveau a atteint, grâce à la mise en production du puits NW-7, le treizième foré dans ce champ.

Les niveaux de production augmenteront encore d'ici juin 2018, date à laquelle un 14e puits, actuellement en cours de forage, sera mis en service, ce qui, selon Eni, fera passer la production de Nooros à 230 000 barils équivalent pétrole par jour.

Il faut rappeler qu’en mai 2017, Eni avait déclaré que le champ avait atteint la barre du milliard de pieds cubes de gaz extrait par jour, moins de deux ans après sa mise en service.

Le champ a été découvert en juillet 2015 dans la zone offshore du Delta du Nil, et mis en production en un temps record le mois suivant.

Selon Natural Gas World, c’est actuellement le principal producteur gazier d'Eni dans son portefeuille d'actifs égyptien et illustre le succès du mode intégré de l'entreprise.

Situé sur la concession Abu Madi, Nooros est opéré par Eni avec 75% d’intérêts tandis que BP détient les 25% restants.

Olivier de Souza