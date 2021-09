L’Egypte va approvisionner le Liban en gaz naturel via la Jordanie et la Syrie

(Agence Ecofin) - Le Liban ne produit pas encore d’hydrocarbures et fait face à une crise énergétique importante. Une feuille de route a récemment établi entre plusieurs Etats du Moyen-Orient, dont l’Egypte pour mettre en œuvre au cours des prochaines semaines une stratégie de soutien au pays du cèdre.

Le 8 septembre, le ministre égyptien du Pétrole Tarek El-Molla et ses homologues jordanien et syrien ont conclu un accord à Amman, pour fournir du gaz naturel en provenance d’Egypte au Liban.

Cette décision arrive dans un contexte où le Liban fait face à une crise économique dévastatrice marquée par des pénuries chroniques de carburant et d’électricité, avec une forte hausse des prix des produits dérivés due à l’effondrement de la monnaie locale (livre libanaise), et au manque de devises étrangères nécessaires aux importations.

« L’Egypte s’efforce d’accélérer la coordination de la livraison de gaz naturel égyptien au Liban via la Jordanie et la Syrie, étant donné la volonté du pays d’alléger le fardeau du peuple libanais et de contribuer au soutien et à la stabilité du Liban », a déclaré Tarek El-Molla.

Dans les détails, le transport du gaz se fera via le gazoduc arabe qui part de la péninsule du Sinaï en Egypte et traverse la Jordanie, la Syrie et le Liban afin d’y activer les centrales électriques fonctionnant au gaz qui ne sont actuellement plus en service. L’objectif est de permettre au Liban de recevoir suffisamment de gaz naturel pour générer 450 mégawatts d’électricité.

Le pays collabore d’ailleurs avec la Banque mondiale pour obtenir le financement nécessaire dans le cadre de cette entreprise. En outre, il faut rappeler que ce projet pourrait se heurter à l’obstacle des sanctions américaines à l’encontre de la Syrie et ceci bien que les Etats-Unis aient apporté leur soutien en envisageant d’accorder une probable exemption, ainsi qu’aux éventuelles réparations nécessaires du gazoduc.

L’Egypte qui est déjà autosuffisante en gaz depuis trois ans a produit en 2020, 6,6 milliards de pieds cubes par jour et prévoit d’augmenter sa capacité de production à 7,2 milliards de pieds cubes par jour.

Lorianne Biaou