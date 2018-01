Maroc : SDX signale un débit moyen de 8,43 millions de pieds cubes standard par jour sur le puits KSR-16

(Agence Ecofin) - Au Maroc, le pétro-gazier listé sur AIM, SDX Energy vient d’annoncer que le puits gazier KSR-16 sur lequel il a découvert du gaz naturel en décembre dernier a été testé à un débit moyen restreint de 8,43 millions de pieds cubes standard par jour. De plus, le gisement a été raccordé à l’infrastructure de distribution existante et est déjà en production.

Au total, l’ensemble des trois des puits gaziers découverts dans le cadre du programme de forage de SDX, sont en activité.

« Ce résultat positif sur KSR-16 dépasse nos attentes en matière de débit. C'est le débit le plus élevé des trois puits forés à ce jour et nous avons maintenant trois puits qui dépassent nos engagements minimaux quotidiens de 6 MMscfd sur une base autonome. Nous travaillons activement pour connecter de nouveaux clients à notre infrastructure existante et nous sommes maintenant très confiants que nous pourrons atteindre nos objectifs de vente en 2018. », a commenté Paul Welch (photo), le patron de SDX.

La plateforme de forage a commencé le déplacement de la perspective ELQ-1, qui a été le premier échec de la société cette année, pour se diriger vers l’emplacement ONZ-7 dont les travaux de forage débuteront dans les prochains jours. La société a annoncé qu’une mise à jour sera publiée à cet effet.

Olivier de Souza