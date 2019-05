Zimbabwe : signature d’un protocole d’accord de livraison de gaz entre Invictus Energy et Sable Chemical  

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, les choses se précisent quant au développement des réserves du projet gazier Cabora Bassa.

Mardi, Invictus, son opérateur, a annoncé la signature d’un protocole d’accord non contraignant de fourniture de 70 millions de pieds cubes par jour au producteur d’engrais Sable Chemical, sur une durée de 20 ans. Un volume qui correspond à plus de 26 milliards de pieds cubes de gaz par an.

Les deux parties pourront envisager la signature d’un accord définitif à partir de la découverte commerciale des premières poches de gaz du projet.

Selon les autres termes du contrat, Invictus et Sable ont convenu de collaborer et de coopérer en vue d'étudier la viabilité économique et commerciale de l'approvisionnement en gaz naturel, en provenance du projet Cabora Bassa, vers l'usine d'engrais de Sable située à Kwekwe au Zimbabwe.

Cet accord s’inscrit dans la volonté du gouvernement de faire profiter à l’industrie locale l’essor programmé du secteur gazier. C’est surtout un grand pas vers la réalisation des ambitions gazières du pays d’Afrique australe.

Le projet devrait contenir jusqu’à 3 milliards de pieds cubes récupérables de gaz et de condensat. Il est opéré à hauteur de 80 % par Invictus. One-Gas Resources en possède le reste des parts.

D’autres projets de méthane de houille sont en cours de développement dans le pays.

Sable est, depuis 1969, le seul fabricant d'engrais à base de nitrate d'ammonium au Zimbabwe et un grand consommateur de gaz.

Olivier de Souza