Guinée Equatoriale : premier calendrier pour la prise de la décision finale d’investissement sur le projet gazier Alen

(Agence Ecofin) - La décision finale d’investissement sur le projet équato-guinéen de gaz naturel Alen, sera prise au cours du premier semestre de cette année. L’annonce vient d’être faite par le producteur américain Noble Energy, qui opère la licence située en offshore.

Le premier gaz du projet est attendu pour 2021.

Le projet qui devrait permettre de monétiser 600 milliards de pieds cubes de gaz naturel, chevauche les blocs O et I et produit du condensat depuis 2013.

Si le plateau de production n’a pas encore été annoncé, Noble Energy a indiqué que le gaz d’Alen sera traité par les unités de liquéfaction existantes : Alba et Equatorial Guinea LNG Holdings Limited, toutes deux situées à Punta Europa, sur l’île de Bioko.

Selon un accord signé entre Noble Energy et Malabo l’année dernière, le combustible sera ensuite livré sur le marché international.

Mais avant, la prise de la décision finale d’investissement sera subordonnée à l'exécution des accords commerciaux définitifs. Entre autres, les installations de production et de traitement existantes sur la plateforme d'Alen et à Punta Europa nécessitent certaines modifications pour produire et traiter le gaz naturel.

L'accord prévoit aussi la construction d'un gazoduc de 65 kilomètres pour transporter le gaz naturel de la plateforme Alen aux installations de Punta Europa.

Olivier de Souza

