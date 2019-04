Guinée équatoriale : signature d’accords définitifs visant à construire un nouveau hub gazier à partir du champ Alen

(Agence Ecofin) - Le 1er avril, le gouvernement équato-guinéen a signé des accords gaziers définitifs avec Noble Energy et les propriétaires respectifs des usines de traitement de gaz Alba et EG LNG, toutes deux situées à Punta Europa, sur l’île de Bioko.

Le premier volet des accords indique que la société publique de gaz naturel Sonagas EG verra sa participation sur le champ Alen, chevauchant les blocs offshore O et I, passer de 25 à 30%. Noble Energy opère le champ Alen qui servira à monétiser des réserves estimées à 600 milliards de pieds cubes de gaz naturel.

Les documents prévoient la vente du gaz d’Alen via l’usine de traitement de GPL d’Alba et l’usine de production de gaz naturel liquéfié d’EG LNG, toutes opérées par la société américaine Marathon Oil. Ces accords visent principalement à construire un méga hub gazier en Afrique.

Il faut rappeler que Noble Energy produit depuis 2013 du condensat sur Alen. La production de gaz naturel devrait, quant à elle, démarrer en 2021. La décision finale d’investissement est annoncée pour être prise avant la fin du premier semestre de cette année.

Par ailleurs, la plateforme d’Alen fera l'objet de modifications mineures pour favoriser l’acheminement du gaz, tandis que le condensat primaire continuera d'être produit et transporté en mer via le FPSO d'Aseng. En effet, il est prévu qu’un pipeline de plus de 65 km soit réalisé pour transporter le gaz extrait vers Punta Europa pour la liquéfaction.

Les partenaires d’Alen envisagent de doter le conduit d’une capacité de 950 millions de pieds cubes standards de gaz par jour.

Ce projet approvisionnera l’usine de GNL de Punta Europa en nouveaux flux gaziers et renforcera les capacités de production du pays d’Afrique de l’Ouest.

Il faut dire que Shell est le seul offtaker du GNL produit sur place depuis 2007. Son contrat d’achat des 3,4 Mtpa de GNL produit sur place prendra fin en 2024. Il importe de souligner que ce contrat a été l'un des plus lucratifs jamais signés dans le secteur gazier mondial. En 2013, il a été découvert que BG (racheté par Shell) vendait le million de BTU, acheté 3 dollars en Guinée équatoriale, à 20 dollars sur le marché japonais.

« La monétisation du gaz d'Alen pourrait générer environ 1,5 à 2 milliards de dollars de recettes supplémentaires pour l'Etat sur la durée du projet, y compris les recettes provenant de l'unité d'Alen et des usines respectives de Punta Europa », a commenté Gabriel Mbaga Obiang Lima, le ministre équato-guinéen des Hydrocarbures. Et de poursuivre : « c’est le coup d’envoi de notre méga hub gazier et nous signerons davantage d’accords sur d’autres actifs gaziers du pays qui doivent être développés. Le développement du méga hub de gaz assurera la prospérité future de l'industrie gazière de la Guinée équatoriale ».

Les détenteurs d'intérêts dans l’usine d’Alba sont Marathon, la filiale de Noble Energy, Samedan, et Sonagas. Les actionnaires d'EG LNG comprennent Marathon, Sonagas, Mitsui & Co et Marubeni.

Olivier de Souza