Seychelles : polémique autour de l’acquisition de 20 % de Seychelles Cable and Wireless par le Fonds de pension national

(Agence Ecofin) - Aux côtés d’investisseurs seychellois dont le groupe JFA et la société ACM qui forment le consortium CWS Investment Limited, le Fonds de pension des Seychelles (SPF) a acquis, début novembre, une participation dans l’opérateur télécoms historique Cables and Wireless Seychelles. Mais la transaction est dénoncée par Wavel Ramkalawan (photo), le leader du parti d’opposition LDS, qui soupçonne une tentative d’exploitation des ressources du Fonds à des fins privés.

« LDS trouve cette caractéristique de la transaction totalement inacceptable. Non seulement le SPF a-t-il manqué la possibilité de réaliser l’investissement à un moment plus propice et à un meilleur prix s’il le souhaitait, mais cela a peut-être servi de simple moyen d’enrichir d’autres personnes », n’a cessé de marteler Wavel Ramkalawan.

Convoqué devant l’Assemblée nationale pour s’expliquer sur cette acquisition qui suscite beaucoup de tensions, le ministre des Finances, du Commerce et de l’Investissement, Maurice Loustau-Lalanne, a déclaré que « cette transaction est bonne pour les deux sociétés, pour la caisse de retraite et pour Cable & Wireless. Nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit de Seychellois 100 %. Nous devons assurer la stabilité à tous les employés et actionnaires qui ont beaucoup investi leur propre argent ».

Le SPF a acquis 220 actions de CWS, soit 20 % de son capital, pour 24 millions USD. D’après Jaquelin Dugasse le président du conseil d’administration de l’opérateur télécoms, l’investissement a été réalisé par SPF dans le but de diversifier son portefeuille de placements qui inclut déjà la Banque commerciale des Seychelles, la société d’assurance publique SACOS et les Seychelles Breweries Limited.

