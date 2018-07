Nigeria: le délai accordé à Teleology Holdings pour l’acquisition de 9mobile prend fin le 25 juillet 2016

(Agence Ecofin) - C’est demain, le 25 juillet 2018, que devrait prendre fin le délai accordé à Teleology Holding pour l’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile, 9mobile. D’après une source au fait du dossier que cite le journal The Guardian, Teleology Holding qui doit payer 251 millions de dollars US attend encore les approbations réglementaires de la Commission des Communications du Nigeria (NCC) et la Commission des valeurs mobilières et boursières (SEC) pour boucler cette opération.

La source que cite le journal The Guardian, indique que la somme d’argent est déjà prête et n’attend que l’autorisation des autorités compétentes pour être virée du compte séquestre où elle est logée. Olusola Teniola (photo), le président de l'Association des compagnies de télécommunications détentrices de licence au Nigeria (ATCON), a indiqué pour sa part que l'entreprise a déjà payé le montant restant et ce n’est plus que l'approbation attendue de la NCC et de la SEC, qui freine le processus.

Tony Ojobo, le directeur des affaires publiques de la NCC, indiquait qu’une réunion entre les parties prenantes à ce dossier, notamment la Banque Centrale du Nigeria (CBN) était prévue ce 24 juillet 2018 pour discuter de la clôture définitive de cette procédure d’acquisition.