Afrique du Sud : la Fintech Sureswipe acquiert 50,1 % de parts dans le capital de la société de logiciels Humble Till

(Agence Ecofin) - Sureswipe, une Fintech sud-africaine qui fournit des services de paiement par carte, a acquis pour un montant non dévoilé, une participation majoritaire dans le capital de Humble Till, une société qui développe des logiciels de point de vente en Afrique du Sud.

Désormais actionnaire à hauteur de 50,1 %, Sureswipe entend renforcer son offre de solutions de paiement par carte et de paiements intégrés, aux petites et moyennes entreprises du pays.

« Avec Sureswipe et Humble Till, nous sommes en mesure d’aider les détaillants indépendants à développer leurs activités. Ce partenariat renforce les offres des deux sociétés aux détaillants indépendants qui agrandissent leurs magasins et renforcent leurs systèmes de paiement et de points de vente », a fait savoir Christian Mienie, directeur général de Humble Till.

Rappelons que la Fintech Sureswipe a été lancée en 2008 dans le but de rendre accessible le paiement par carte en Afrique du Sud. Notons également que plusieurs entreprises technologiques sud-africaines se positionnent sur le marché des services de paiement par carte. La start-up Yoco a récemment levé 16 millions $ pour développer des systèmes de paiement par carte en direction des PME.

Chamberline Moko