Burkina Faso : Maroc Telecom a augmenté de 10% sa participation dans Onatel SA

(Agence Ecofin) - Maroc Telecom a annoncé, le 17 avril 2018, un renforcement de sa position dans le capital de l’Office national des télécommunications(Onatel) du Burkina Faso.

L’opérateur historique du Royaume du Maroc qui détenait 51% du capital de l’opérateur historique burkinabé, en détient désormais 61%. L’acquisition qui s’est faite sur la bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan, a été valorisée à 41 millions d’euros (26 885 245 901 Fcfa). Soit 3 360 655,7376 actions à 8 000 Fcfa l’unité.

Cette prise de contrôle renforcée de Maroc Telecom dans Onatel SA, traduit la volonté de l'opérateur historique marocain de présider seul à la destinée de l’opérateur burkinabé et d’en faire un groupe de pointe en Afrique de l’Ouest, comme le Sénégalais Sonatel.

Onatel SA au Burkina Faso, c’est l’opérateur leader. Il détient 7 272 000 d’abonnés. La société opère dans les segments du mobile, du fixe et de l’Internet. C’est également le second plus grand parc d’abonnés du groupe Maroc Telecom en Afrique de l’Ouest, après la Côte d’Ivoire où le groupe est 3ème du marché via Moov.

Cependant, cette position stratégique pourrait rapidement changer avec Orange qui ne cache pas ses rêves de conquête.

Pour Maroc Telecom, être capable d’investir rapidement, sans atermoiement des autres actionnaires, lui garantirait de contrer efficacement les ambitions du groupe français et d’asseoir son hégémonie sur le marché télécoms national.

C’est en 2006 que Maroc Telecom est entré dans le capital d’Onatel SA en acquérant 51% de part. Avec l'augmentation de sa participation à 61%, l’opérateur télécoms a réajusté l’équilibre des forces au sein de l’entreprise. L’Etat burkinabé y détient désormais 20% de part contre 13% pour les actionnaires publics, et 6% pour le personnel.

