Maroc : le gestionnaire d’actifs immobiliers Immorente Invest envisage des acquisitions de l’ordre de 20 millions $ en 2019

(Agence Ecofin) - Pour l’année 2019, Immorente Invest, une firme marocaine spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers destinés à la location envisage des acquisitions compris entre 150 et 200 millions de dirhams (20,8 millions $).

La société gérée par CFG Capital, une filiale de la banque d’affaires marocaine CFG Bank, n’a pas dévoilé les actifs immobiliers qu’elle souhaite acquérir et a juste précisé par la voie de Soumaya Tazi (photo), sa directrice générale, qu’il s’agissait d’actifs « de bonne qualité et bien placés » au Maroc.

Au cours de l’année 2018, la firme a mobilisé 400 millions de dirhams en bourse et a investi près de 179 millions de dirhams. Les ressources ont servi à financer la construction d’une usine et à acquérir de nouveaux bureaux. Les actifs immobiliers acquis ont par la suite été loués à l’équipementier automobile français Faurecia et à l’industriel chinois Huawei. S’agissant de ses performances, l’on note que le résultat net de la firme est passé de 5,5 milliards de dirhams à fin 2017 à 14,2 milliards de dirhams à fin 2018.

Chamberline Moko