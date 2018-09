Malawi: Open Connect fait de Harith General Partners Ltd son actionnaire majoritaire

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de réseau de fibre optique Malawite Open Connect a cédé la majorité de son capital à la société sud-africaine de capital-risque Harith General Partners Pty Ltd.

Le prix de la transaction n’a pas été révélé. Dans un entretien accordé à Bloomberg, Emile Du Toit, le directeur en charge de l’investissement dans l’infrastructure, a déclaré que les télécommunications représentent un secteur important dans les plans d’investissement de la compagnie, en plus de l’énergie et des transports.

Harith General Partners Pty Ltd compte capitaliser sur le réseau de fibre optique d’Open Connect long de 2 250 km, pour la capture de nouveaux revenus. Avec le développement des TIC et télécoms et leur incursion dans divers secteurs d’activités comme l’agriculture, la société estime avoir une marge de manœuvre confortable pour voir ses revenus croître au cours des prochaines années.

L’acquisition de Harith General Partners Pty Ltd au Malawi vient porter à près de 800 millions de dollars US, l’investissement déjà consenti par la société dans les infrastructures en Afrique. L’entreprise est déjà actionnaire à hauteur de 30% dans le capital de la société sud-africaine Dark Fibre Africa, spécialisée dans la construction et l’installation de réseau et d’infrastructures de fibre optique noire.

Harith General Partners Pty Ltd est aussi propriétaire d’une société de centre de données au Nigeria.