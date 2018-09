Namibie: Nimbus Infrastructure Limited cède 30% de ses actions à Capricorn Holdings

(Agence Ecofin) - La société de capital-investissement et de capital-risque, Capricon Holdings, annonce l’acquisition de 30% de Nimbus Infrastructure Limited, la société namibienne de télécommunications et de technologies. D’après la société d’investissement, cette acquisition est stratégique, car Nimbus détient, depuis le 30 mai dernier, 51,4% des actions émises par Paratus, le fournisseur de services de communication, de connectivité et de solutions technologiques aux secteurs public et privé en Namibie.

Pour Thinus Prinsloo (photo, à gauche), le directeur général du groupe Capricorn Holdings, la convergence entre les télécommunications et les services financiers représentent une réelle opportunité d’affaires. Pour la société qui offre des services de banque d'investissement, des services de conseil et des solutions en matière de financement des entreprises, de restructuration du capital, de fusions et acquisitions, etc., l’entrée dans le capital de Nimbus est pertinente, car cela cadre avec son intention stratégique de diversifier davantage ses flux de bénéfices.

Désormais actionnaire de Nimbus Infrastructures Limited, Capricorn Holdings se réjouit des bénéfices qu’il pourra bientôt enregistrer, basés sur les investissements agressifs que l’entreprise prépare dans la fibre optique et les centres de données.