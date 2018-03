Egypte : belle performance à l’export pour les dattes sur les deux premiers mois de 2018

(Agence Ecofin) - En Egypte, la filière dattes a affiché un bon bilan commercial, en ce début d’année. Selon FreshPlaza, les expéditions du fruit ont augmenté de 127% en valeur, pour atteindre 20,5 millions $, et de 80% en volume, en s’établissant à 21 600 tonnes.

Cette tendance à la hausse a été plus marquée dans le mois de février qui reste le plus prolifique de l’histoire de l’industrie, avec une rentrée en devises record de 12,3 millions $.

L’Indonésie est le premier importateur des dattes égyptiennes. Le pays d’Asie du Sud-Est a absorbé 57% du stock total des embarquements (12 400 tonnes) et généré plus de 58% du chiffre d’affaires global (12 millions $). Le second partenaire commercial est le Maroc avec 6700 tonnes de dattes achetées pour 6,3 millions $. Les autres destinations ont été notamment la Malaisie, le Bangladesh, la Thaïlande et l’Afrique du Sud.

Avec une production annuelle d’environ 1,5 million de tonnes de dattes, l’Egypte fournit 17,7% des besoins mondiaux du fruit.

Espoir Olodo