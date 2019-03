Tunisie : les exportations de dattes commencent la saison 2018/2019 en fanfare

(Agence Ecofin) - En Tunisie, les expéditions de dattes ont connu une croissance remarquable depuis le début de la saison 2018/2019, le 1er octobre dernier.

D’après les données publiées par le ministère de l’Agriculture, les exportations ont progressé en volume de 5% à 77 000 tonnes et en valeur de 23% à 548 millions de dinars (182 millions $) au 22 mars dernier.

Pour les autorités, cette performance à l’export est liée à la demande dynamique de nombreux marchés, au premier rang desquels, le Maroc. Sur la période, le Royaume chérifien a absorbé 21 000 tonnes du fruit, soit 26% de plus qu’un an.

A côté du Maroc, principal débouché du pays, il faut aussi noter un bond important des importations de la part de certaines des destinations non traditionnelles comme le Sénégal et le Singapour. Ces deux nations ont enregistré des hausses respectives de 228% et de 88% de leurs achats de dattes sur ladite période.

Pour rappel, les dattes font partie des produits agricoles dans lesquels la Tunisie possède un avantage comparatif aux côtés des agrumes, de l’huile d’olive et des produits de la pêche, d’après la Banque africaine de développement (BAD).

Espoir Olodo