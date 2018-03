Tunisie : les recettes d’exportation de dattes en 2017/2018 augmentent de 22% au 15 mars

(Agence Ecofin) - En Tunisie, les devises d’exportation de dattes engrangées durant la saison 2017/2018 ont atteint 402,4 millions de dinars (168 millions $) au 15 mars dernier, soit un bond de 22,2% par rapport au montant total encaissé au cours de la même période de la précédente campagne. L’annonce a été faite hier, par le Ministère tunisien de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Cette performance a été le résultat d’une amélioration de 7,52% des quantités exportées qui sont passées de 61 487 tonnes à 66 116 tonnes. Ce dernier volume comprend 5 099,1 tonnes de dattes biologiques.

Les principales destinations qui ont enregistré un boom de leur importation sont l’Australie (+60%), le Qatar (+47,4), l’Inde (+45%) et le Canada (+30%). Dans le même temps, l’activité d’exportation vers les marchés plus traditionnels que sont le Maroc, l’Italie, la France et Indonésie, est restée stable par rapport à la saison dernière.

Les autorités tunisiennes prévoient une production de dattes de 305 521 tonnes au terme de la campagne 2017/2018.

Espoir Olodo