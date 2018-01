Tunisie : les exportations d’agrumes devraient se chiffrer à 20 000 tonnes en 2017/2018

(Agence Ecofin) - En Tunisie, d’après les récentes projections des acteurs de la filière agrumes, 20 000 tonnes de fruit seront expédiées en 2017/2018, soit une légère hausse de 6,4%, par rapport à la saison dernière.

Pour réaliser cet objectif, le pays qui a produit près de 346 000 tonnes d’oranges l’année dernière, pourra compter sur le dynamisme de son segment d’exportation.

En effet, précise Tarek Tira, chef service au Groupement interprofessionnel des fruits, depuis le 13 janvier dernier, plus de 760 tonnes d’orange de la variété Maltaise ont été déjà cheminés vers la France, et 450 tonnes d’autres catégories de fruits ont été livrés vers certains pays du Golfe (Emirats Arabes Unis et Qatar notamment).

La citriculture est principalement concentrée dans la partie méridionale du Cap Bon, notamment dans le gouvernorat le Nabeul qui représente 69% de la superficie totale mise en culture. Elle est assurée par environ 12 000 producteurs.

Espoir Olodo