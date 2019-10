L’école de management sportif de Paris s’installe au Maroc

(Agence Ecofin) - Sports Management School, une école internationale spécialisée en management sportif, ouvre ses portes à Rabat, au Maroc. L’institution a annoncé via un communiqué, qu’elle dispensera dès cette rentrée académique, un programme de master exécutif en management du sport. La conférence de lancement prévue à cet effet se tiendra le 7 novembre prochain.

L’école entend former les professionnels du sport, afin de leur permettre de mieux appréhender les enjeux de ce secteur à forte croissance. Il sera question d’outiller les étudiants sur les problématiques telles que la gestion du sport, le lien entre la performance sportive et la gestion économique du sport, les enjeux et perspectives pour le sport au Maroc et son rôle dans l’employabilité des jeunes, les impératifs de la formation pour réussir la professionnalisation et les nouveaux métiers du sport.

Le campus marocain va permettre d’accompagner le projet de professionnalisation du sport en général et du football en particulier entamé par le gouvernement du Maroc. Ce projet est commun à la quasi-totalité des pays du continent au point où le secteur de la formation en management sportif en Afrique attire de plus en plus les écoles européennes. Peu avant, c’était la Liga Business School qui signait des accords avec les universités africaines notamment au Cameroun avec l’Université catholique d’Afrique centrale.

Au cours des 20 dernières années, l’économie du sport dans le monde a connu un développement impressionnant avec un marché évalué à plus de 800 milliards de dollars. Toutefois, cette croissance reste mal perçue en Afrique à cause des problèmes liés à la gestion.

Vanessa Ngono Atangana