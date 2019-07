Côte d’Ivoire : la BOAD organise une formation sur ses procédures de passation des marchés au profit des acteurs de la commande publique

(BOAD ) - La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) organise, du 29 juillet au 02 août à Abidjan, un atelier de formation sur les procédures de passation des marchés qu’elle finance, au profit des acteurs de la chaine de commande publique en Côte d’Ivoire.

L’objectif de cette session de formation est de permettre aux acteurs de la commande publique que vous êtes, de se familiariser avec ces politiques et procédures, dans la perspective d’améliorer les taux de décaissement des projets financés par la BOAD en Côte d’Ivoire.

Il s’agira également de porter à la connaissance des participants, les dispositions à prendre pour accélérer l’examen par la BOAD, des requêtes que les emprunteurs lui soumettent pour avis.

Ainsi, les exposés porteront sur la présentation de la Banque, les directives relatives à la passation des marchés, les dossiers-types de passation des marchés et les politiques de prévention et lutte contre la fraude et la corruption.

Selon le Chef de mission résidente de la BOAD en Côte d’Ivoire, Jean Marcel Aboumon, « plusieurs rapports de fin d’exécution de projets financés par la Banque montrent que la non maîtrise des procédures de passation des marchés est l’un des facteurs explicatifs des faibles taux d’absorption des crédits alloués aux Etats ».

« Aussi, la Banque a-t-elle jugé nécessaire de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de la commande publique de l’espace communautaire, à travers une vulgarisation de ses politiques et procédures de passation des marchés », a-t-il ajouté.

Il importe, à cet effet, de relever qu’au décembre 2018, la Banque a ainsi financé 1149 projets publics et privés pour un montant global de 5311 milliards FCFA (environ 9 milliards $). En ce qui concerne spécifiquement la Côte d’ivoire, à la même date, les financements de la Banque se chiffrent à 1 092 milliards FCFA (environ 1,85 milliard $) pour 171 opérations.

Notons, par ailleurs, que cette session de formation se tient à la suite de celles organisées au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, au Niger et au Togo.