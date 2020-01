Le média britannique SciDevNet formera des journalistes scientifiques africains

(Agence Ecofin) - SciDevNet, un média britannique spécialisé dans l'analyse sur les informations relatives à la science et à la technologie pour le développement mondial, a lancé un appel à candidatures pour un atelier de formation à l’intention des journalistes scientifiques africains.

L’appel ouvert jusqu’au 10 février 2020 concerne les journalistes de tous les pays africains exerçant sur le continent dans la presse écrite, la radio ou la télévision. Ceux-ci devront avoir une bonne connaissance de l’anglais, la langue de la formation.

Les bousiers participeront au prochain rassemblement mondial du Next Forum Einstein (NEF) du 9 au 13 mars 2020 à Nairobi, au Kenya en marge duquel se tiendra l’atelier de formation. La bourse couvrira les frais de voyage, d'hébergement et de repas pendant le NEF.

L’enjeu de ce programme est d’aider les individus et les organisations à appliquer la science à la prise de décision afin de favoriser un développement équitable et durable et la réduction de la pauvreté.

Vanessa Ngono Atangana