La BAD a investi 2 milliards $ depuis 2005 pour l’éducation et la formation de six millions de scientifiques en Afrique

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a investi 2 milliards de dollars dans l'éducation et la formation de six millions de scientifiques en Afrique depuis 2005, d’après les déclarations de son président à la TICAD, relayées par le département de la communication et des relations extérieures de la banque.

Cet investissement prouve la volonté de la banque à soutenir l’éducation et la formation professionnelle dans les domaines des sciences et de la technologie afin de susciter une génération de scientifiques africains. Et par la même occasion, permettre à l’institution bancaire de se rapprocher de son ambition qui est celui de donner l’opportunité à tous les étudiants diplômés de l'enseignement supérieur d’avoir un emploi, y compris de créer leur propre entreprise.

Par ailleurs, le président de la banque a indiqué que l’institution travaille actuellement avec plusieurs organisations et multinationales partenaires notamment la Fondation Rockefeller, Microsoft, Facebook, LinkedIn et Safaricom pour la création dans les prochains mois, des centres de codage dans plusieurs pays du continent.

Vanessa Ngono Atangana