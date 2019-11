Ghana : le gouvernement s’associe à Eni pour ouvrir un centre de formation professionnelle en agriculture et agroalimentaire

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Ghana s’est associé à Eni, une société italienne spécialisée dans les hydrocarbures, pour ouvrir un centre de formation professionnelle en agriculture et agroalimentaire. Dénommé Centre Okuafo Pa, le campus comprend des laboratoires expérimentaux et des zones agricoles destinées à l’apprentissage pratique.

D’une capacité de 800 étudiants par an, le centre formera dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la zootechnie, avec la culture de la tomate et l’élevage de volaille comme les deux principaux programmes ; des produits de grande consommation au Ghana dont l’approvisionnement est encore dépendant des importations.

Le centre est une initiative pilote du projet Africa. Celui-ci a pour objectif de stimuler la diversification économique dans le secteur agricole et zootechnique en transférant les compétences techniques par le biais de formations professionnelles. Il entend également faciliter l’accès au marché du travail, en encourageant les nouveaux investissements et les nouvelles entreprises.

Le projet envisage de s’étendre à d’autres pays d’Afrique subsaharienne pour toucher un million de personnes sur 4 ans.

Vanessa Ngono Atangana