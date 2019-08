Le Centre du commerce international propose un programme de formation aux femmes entrepreneures d’Afrique dans le cadre de son projet She Trades Invest

(Agence Ecofin) - Le Centre du commerce international (ITC), une agence commune de l’Organisation mondiale du commerce et des Nations unies chargée d’aider les petites et moyennes entreprises à devenir plus compétitives, ouvre les candidatures pour un programme de formation destiné aux femmes africaines entrepreneures dans le cadre de son projet She Trades Invest, qui vise à connecter trois millions de femmes entrepreneures au marché, d'ici 2021.

Les candidates sélectionnées accéderont aux opportunités d’apprentissage et à l’assistance technique fournies par ITC et ses partenaires afin d’améliorer leur préparation aux investissements et leur compétitivité. La formation comprend des cours en ligne gratuits, la participation à des ateliers et webinaires en direct sur divers sujets. Les participantes seront également évaluées par un réseau croissant d'investisseurs cherchant à financer des entreprises et des idées prometteuses.

Pour cette deuxième phase, le programme couvrira les entreprises exerçant dans les secteurs tels que l’agriculture, l’artisanat, la culture, l’éducation, l’environnement, les services financiers, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme.

Au cours de la première phase du programme, l'ITC a formé plus de 600 femmes d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes et d’Amérique latine sur des sujets liés à la préparation à l'investissement. La date limite de dépôt de candidature pour l’année 2019, est fixée au 30 septembre.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana