Kenya : l’Iran envisage de créer un centre de nanosciences à Nairobi

(Agence Ecofin) - L’ambassade d’Iran au Kenya et l’Université de Nairobi ont entamé les discussions pour la création d’un centre de nanosciences et de nanotechnologies au Kenya. L’institut de formation vise à développer l’enseignement et la recherche dans ces domaines plaçant ainsi Nairobi au centre des innovations mondiales.

Pour le Kenya, acquérir la connaissance dans le domaine des nanosciences est essentiel au développement de son économie. Il devrait en effet impacté positivement les secteurs de la médecine, des transports, de l'agriculture, de l'électronique et de l'énergie.

Le centre ne sera pas la première initiative iranienne au Kenya dans ce domaine. L'année dernière, l'Iran a annoncé un partenariat avec l'Université d'agriculture et de technologie Jomo Kenyatta. Il vise à élaborer des programmes de troisième cycle en nanotechnologies, équiper des laboratoires de nanotechnologies et initier des programmes de mobilité entre les étudiants et les chercheurs en vue de favoriser le partage d’expériences entre les deux pays.

Pour rappel, le service d’information universitaire en ligne Web of Science, classe l'Iran au rang de quatrième mondial dans le domaine des nanotechnologies. La Chine, les Etats-Unis et l'Inde occupent le trio de tête.

Vanessa Ngono Atangana