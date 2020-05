Le projet de mobilité en génie biomédical africain propose des bourses aux étudiantes et personnel des universités

(Agence Ecofin) - Le projet de mobilité en génie biomédical africain (ABEM), un programme de mobilité académique financé par l'Agence exécutive « Education, audiovisuel et culture » (EACEA) de la Commission européenne, propose des bourses d’études aux étudiantes et au personnel académique et administratif des établissements d’enseignement supérieur d’Afrique.

Les bourses de mobilité essentiellement intra africaine sont à prendre dans six universités sur le continent, à savoir ; l’Université Kenyatta au Kenya, l’Université d'Addis-Abeba en Ethiopie, l’Université du Caire en Egypte, l’Université des sciences et technologies de Mbarara en Ouganda, l’Université du Cap en Afrique du Sud et l’Université de Lagos au Nigeria.

Le projet consiste à former les étudiantes de cycle master et doctorat qui souhaitent suivre des spécialisations pas offertes dans leurs établissements d'origine. Au moment de la demande, elles doivent avoir obtenu un diplôme supérieur ou être inscrites pour l’obtenir. Elles devront aussi être capables de suivre la formation dans la langue d’apprentissage de l’université sollicitée.

Les bourses couvrent un billet d'avion aller-retour, les frais de visa, les frais de participation, une couverture d'assurance complète et une allocation de subsistance mensuelle. L’objectif est de renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour la recherche et le développement des technologies de la santé.

La date limite des candidatures est fixée au 29 juillet 2020.

Vanessa Ngono Atangana