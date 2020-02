Togo : Energy Generation recrute des professionnels pour animer des formations en technologie solaire photovoltaïque

(Agence Ecofin) - Energy Generation (EG), le centre de formation panafricain spécialisé dans l’accompagnement des jeunes Africains dans l’entrepreneuriat et l'innovation technologique, surtout en matière d’accès à l’énergie, veut renforcer ses offres, avec des formations en technologies solaires.

En effet, le Centre recherche, dans le cadre du développement de ses activités, des professionnels pour animer les formations techniques, notamment les sessions du soir.

Concrètement, il s’agira de l’animation des formations, des cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Outre cela, il s’agira aussi de réaliser le suivi pédagogique des participants (grille de compétences, tests), le suivi technique du matériel, s’assurer du bon fonctionnement du matériel pédagogique (gérer les kits de sécurité fournis aux participants en début de formation).

C’est pourquoi EG recherche « des personnes enthousiastes et passionnées », capables d’offrir de tels services. Elles devront, entre autres, avoir des « connaissances solides dans les différents domaines de la physique et du génie électrique », et l’expertise « dans l’installation, la réparation et la maintenance de panneaux photovoltaïques ».

Pour rappel, c’est en 2016 qu’EG a implanté au Togo le premier centre offrant une formation intensive d'un an en entrepreneuriat dans le domaine de l'énergie. Le centre a notamment accompagné les entrepreneurs issus d’une douzaine de pays africains.

Consulter l’appel complet ici.