La Chambre africaine de l’énergie lance un programme de formation pour les jeunes professionnels du secteur en Afrique

(Agence Ecofin) - La Chambre africaine de l’énergie, une association qui regroupe des entreprises des chaînes de valeur du pétrole, du gaz, de l’énergie et des mines en Afrique ouvre les candidatures pour son programme de formation des jeunes professionnels africains du secteur de l’énergie qui débutera en janvier 2020.

Le programme se présente sous forme de bourse pour une formation professionnelle à suivre dans les bureaux de l’organisation à Johannesburg en Afrique du Sud pendant une période de 12 à 16 mois. Les bénéficiaires seront choisis sur la base de leur curriculum vitae qu’ils devront envoyer au bureau de la chambre tout au long du mois d’octobre 2019.

La formation sera axée sur trois principales thématiques : pétrole et gaz, secteur intermédiaire et contenu local. Les boursiers travailleront en collaboration avec les conseillers et les experts d’Afrique subsaharienne. Ils contribueront également à la réalisation de projets de recherche sur des défis auxquels est confronté le secteur pétrolier et gazier africain.

Pour les responsables de la chambre, ce programme a pour objectif de contribuer à la formation et au développement de la prochaine génération de leaders dans le secteur de l’énergie en faisant participer tous les jeunes désirant se développer et contribuer au développement du secteur de l’énergie en Afrique.

Vanessa Ngono Atangana