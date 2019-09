(Agence Ecofin) - Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Tchad, David Houdeingar Ngarimaden (photo à gauche), a présidé la cérémonie de lancement officiel de deux écoles doctorales ; l’une de Lettres, Sciences humaines et sociales et l'autre des Sciences techniques et de l'environnement.

Les deux institutions qui seront bientôt opérationnelles, permettront au pays d’arrimer ses établissements d’enseignement supérieur au système LMD (Licence-Master-Doctorat) institué en 2009. Elles permettront également aux étudiants tchadiens de mener leurs travaux de thèse dans leur pays, alors qu’ils étaient jusque-là contraints à le faire dans les universités étrangères ; sous-régionales en particulier.

Il est prévu dans les prochaines semaines, l’organisation des journées portes ouvertes et partenariales dans le but d’orienter les étudiants et de trouver de nouveaux partenaires. Suivront ensuite, l’ouverture des inscriptions et l'installation des formations doctorales.

De manière générale, ces écoles doctorales vont favoriser l’optimisation des activités de formation et de recherche afin de les adapter aux enjeux de développement du pays. Notons que la création de ces institutions a été évoquée depuis 2015, mais leur mise en place a été retardée faute de moyens et d’enseignants.

Le projet a reçu un appui financier et technique de l’ambassade de France au Tchad.

Vanessa Ngono Atangana