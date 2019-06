Le Ghana est le pays qui compte le plus d’étudiants africains en Chine

(Agence Ecofin) - L’ambassadeur de la Chine au Ghana, Wang Shiting a déclaré que 6500 étudiants ghanéens sont scolarisés en Chine. Ce qui classe le pays d’Afrique de l’ouest en tête des nationalités africaines représentées dans l’empire du milieu, selon le site d’information Xinhua.

Par ailleurs, 1000 de ses étudiants ont reçu des bourses d’études pour des formations de longue et de courte durée dans les universités et écoles chinoises.

Les domaines d’études les plus prisés sont ceux en rapport avec la technologie, le génie logiciel, les énergies, les sciences agricoles, le commerce et les métiers du bâtiment et travaux publics.

Ces disciplines sont enseignées dans plusieurs universités dont les plus prestigieuses sont l’Université de Pekin, l’Université de Qinghai pour les sciences de l’ingénieur, l’Université de Science et de Technologie Chinoise, l’Université de Zhejiang et l’Université de Nanjing.

Notons que la Chine est devenue depuis peu l’une des destinations privilégiées des étudiants africains. La deuxième après la France, avec une population estimée à près de 80 000 étudiants africains en 2018. Pour faciliter la venue des étudiants étrangers, le gouvernement a mis sur pied le CUCAS (China Université College Admission System, un portail en ligne officiel pour les étudiants internationaux désireux s’inscrire dans les universités chinoises.

Le CUCAS enregistre encore les inscriptions des candidats dans les universités chinoises jusqu’au 30 juin 2019.

Vanessa Ngono Atangana