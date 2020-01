Accord entre le Nigeria et l’Ouganda pour la formation professionnelle et la recherche dans le domaine des assurances

(Agence Ecofin) - Le Collège d'assurance et de gestion financière (CIFM) au Nigeria et l’Insurance Training College (ITC) en Ouganda ont signé un protocole d'accord qui vise à promouvoir la formation professionnelle, la recherche et les échanges dans le domaine des assurances.

Le partenariat entre les deux institutions prévoit l’organisation des cours de courte durée, l’harmonisation des programmes d’études et des examens et les échanges d’étudiants. L’accord vise également la mise sur pied de programmes de mentorat et de leadership et d'autres domaines de coopération mutuelle pour favoriser la vision et la mission des deux institutions.

Il s’agit par cette entente d’améliorer le professionnalisme du personnel des assurances dans les deux pays et sur le continent africain, sachant que le manque de professionnalisme reste l’une des principales difficultés relevées chez les compagnies d’assurance en Afrique. Le principal capital d’une compagnie d’assurance étant la qualité de ses ressources humaines, il convient de porter l’effort sur la formation académique et professionnelle du personnel.

Vanessa Ngono Atangana