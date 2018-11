Andela et OpenClassrooms s’unissent pour former des développeurs logiciels au Rwanda et en Tanzanie

Whatsapp (Agence Ecofin) - La société américaine Andela, spécialisée dans la formation de développeurs de logiciels, s’est associée à la compagnie OpenClassrooms, spécialisée dans la formation en ligne, pour doter 1 000 jeunes du Rwanda et de la Tanzanie en compétences nécessaires pour faire d’eux des développeurs de logiciels compétitifs à l'échelle mondiale. Un accord de collaboration signé à cet effet entre les deux parties a été dévoilé le 21 novembre 2018. La formation qui se fera à travers le programme Andela Learning Community (ALC), durera trois mois. Elle permettra aux apprenants d’acquérir des compétences techniques dans le développement de logiciels, en combinant la science de l’apprentissage d’Andela et le programme en ligne d’OpenClassrooms. Justifiant le choix des deux parties de s’unir pour cette formation, Agnes Muthoni, la directrice du développement des talents chez Andela, a déclaré qu’elles partagent « la même vision de développement du potentiel humain qui aura un impact durable sur les communautés auxquelles appartiennent les apprenants ». « Ensemble, le modèle d’ingénierie d’Andela, le contenu pédagogique accessible d’OpenClassrooms et la pédagogie de rupture offriront aux talents mal desservis les possibilités qu’ils méritent. Il s’agit d’un premier pas important vers une éducation plus inclusive, débouchant sur des emplois en Afrique.», s’est réjouie Stéphan-Eloïse Gras, la directrice des partenariats stratégiques pour l'Afrique chez OpenClassrooms.

