L’Agence universitaire de la Francophonie ouvre des cursus de formations à distance pour les étudiants africains

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) propose en collaboration avec des institutions africaines des formations à distance pour le compte de l'année académique 2020-2021.

Le programme concerne six domaines que sont : les sciences humaines, la médecine et la santé publique, l’éducation et la formation, les sciences de l’ingénieur, le droit l’économie et la gestion et enfin l’environnement et le développement durable.

Les conditions d’admission et les autres informations relatives à la participation varient selon les institutions hôtes, les niveaux d’études et les disciplines.

Les universités partenaires sont l’Université de Yaoundé I, l’Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, l’Institution africaine d’Informatique de Yaoundé, l’Université de Douala et l’Université de Ngaoundéré au Cameroun ; l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal ; l’Université de Ouagadougou et l’Institut de formation ouverte à distance de l’Université Ouaga II au Burkina Faso.

