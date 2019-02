Côte d’Ivoire : MDE Business School lance la session 2019 de son programme pour hauts dirigeants d’administrations et institutions

(MDE BUSINESS SCHOOL) - MDE Business School a procédé au lancement de la session 2019 de son programme destiné aux hauts dirigeants de l’Administration publique et des Organisations internationales qui souhaitent réaliser un saut qualitatif dans leur management, le 07 février 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Dénommé Public – AMP (Public – Advanced Management Program), ce programme de formation spécifique, conçu par l’Ecole nationale d’Administration publique (ENAP) du Québec au Canada et MDE Business School, vise à répondre aux besoins réels de renforcement des capacités managériale de la haute Administration publique.

Le Public – AMP cible principalement : les ministres ; les directeurs et chefs de cabinet ; les directeurs généraux et centraux des administrations ou des entreprises publiques ; les directeurs de programmes de développement ; les coordonnateurs de projets ; les directeurs d’administrations territoriales ; les élus locaux ; les partenaires techniques et financiers ; etc.

Il est également ouvert aux Organisations internationales, aux fédérations professionnelles, aux ONG, ainsi qu’aux dirigeants du secteur privé ayant un profil AMP et souhaitant s’impliquer dans la chose publique.

"Construire le Futur, Changer le présent.", ainsi peuvent être résumés les mots de bienvenue prononcés par M. FRIGOLA (DG de MDE Business School)

Dans son allocution, Martin Frigola, Directeur général de MDE Business School, a fait remarquer que « MDE Business School et l’ENAP de Québec ne proposent pas un programme pour juste ajouter une ligne de prestige au CV. Ce programme s’adresse à des participants qui ont l’ambition de Construire le futur et de Changer le présent ». Ajoutant que « Construire le futur d’une nation demande un nombre, pas forcément élevé, de personnes avec la capacité de transformer leur environnement immédiat. Changer le présent, le présent de chacun, est un objectif pas très difficile à atteindre lorsque l’on choisit de faire le parcours du Public-AMP et que l’on est fortement motivé ».

Prononçant une conférence sur le thème : « Les programmes Executive Education : leviers pour la performance des dirigeants et la modernisation des organisations », Charles Kié, économiste - expert en restructuration des entreprises et, par ailleurs, membre du corps professoral de MDE Business School, a insisté sur la nécessité pour les cadres des administrations publiques d’être « bien formés afin d’être en mesure de relever les défis du développement ».

« Lorsqu’on a la responsabilité de gérer le développement d’un pays, il est nécessaire de bénéficier d’une formation qui soit de la meilleure qualité possible », a-t-il déclaré.

Notons que MDE a lancé ce programme (le Public-AMP) en 2018 à la demande de plusieurs Hauts Dirigeants du secteur public. La première édition a vu la participation de 34 Dirigeants issus de plus de 15 ministères et institutions publiques.

Charles KIE, Economiste, ex Patron d'Ecobank Nigeria et Expert en restructuration des entreprises, a la ferme conviction qu'un pays ne peut se développer sans un capital humain bien formé.

Le programme de formation comprend sept (07) sessions à Abidjan et une session résidentielle d’une semaine à Québec au Canada. De sorte à offrir aux auditeurs :

L’opportunité d’accéder à une formation de niveau international, dispensée dans un contexte ;

Le moyen d’acquérir une vision globale et intégrale de votre organisation du point de vue du cadre dirigeant qu’ils constituent, afin de rendre des services de qualité dans un contexte de raréfaction des ressources ;

La possibilité d’acquérir de nouveaux outils de gestion, avec un accent particulier sur le développement de leurs capacités d’analyse et de prise de décision.

Les programmes de formation de MDE Business School

- Le Public-AMP (Public-Advanced Management Program), un programme de formation spécifique visant à contribuer à la transformation des dirigeants du secteur public. (mde.ci/public-advanced-management-program-p-amp)

- L’AMP (Advanced Management Program), un programme qui permet aux managers seniors d’améliorer leur processus de prise de décision, de développer leurs talents de leadership et de renforcer leurs connaissances pratiques. (mde.ci/amp-advanced-management-program)

- Le PMD (Program for Management Development), une formation des entrepreneurs et managers qui veulent développer leur vision globale de l’entreprise et leur rôle de leader pour faire face à des problèmes de haute direction. (mde.ci/pmd-program-for-management-development)

- Le PLD (Program for Leadership Development) qui a pour objectif principal d’aider les participants à développer des compétences managériales, de leadership et à réaliser le saut qualitatif propre à leur faire prendre les tournants décisifs dans leur parcours professionnel et personnel. (mde.ci/pld-program-for-leadership-development)

A propos de MDE Business School

L’Institut de Hautes Études-Afrique (IHE-Afrique) exploitant ses activités sous la marque déposée MDE Business School (Management et Développement d’Entreprise Business School) est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement. Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire, MDE Business School (IHE-Afrique) est une institution à but non lucratif. Pour mener à bien ses activités de formation et de recherche, l’Institut sollicite l’aide financière de personnes physiques et morales, des acteurs économiques, etc. Toutes les subventions et les droits de participation aux formations sont investis dans la qualité des formations, dans le développement d’un corps professoral hautement qualifié et dans la recherche. Le siège académique de l’École d’Affaires est à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20).

