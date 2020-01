Seulement 2% des étudiants africains se spécialisent dans les filières agricoles, alors que le secteur emploie 60% de la population (Banque mondiale)

(Agence Ecofin) - D’après une analyse de la Banque mondiale intitulée « Face au changement climatique, agir plus et mieux pour le système alimentaire de l’Afrique » publiée début janvier 2020, seulement 2% des étudiants africains se spécialisent dans les filières agricoles. Ce pourcentage est jugé bas, compte tenu des capacités d’employabilité du secteur.

En Afrique subsaharienne, le secteur agricole emploie environ 60% des travailleurs pour une contribution de 32% au PIB continental. L’Afrique a donc besoin de former un plus grand vivier de producteurs agricoles, professionnels de l’industrie agroalimentaire, entrepreneurs alimentaires, agronomes et scientifiques agricoles.

Dans cette logique, la Banque mondiale exhorte les pays à s’investir dans la transmission des connaissances et des compétences. D’autant plus que les projections à ce sujet révèlent qu’entre 2010 et 2025, l’agriculture créera encore plus d’emplois que le reste de l’économie dans plusieurs pays d’Afrique notamment l’Ethiopie et la Zambie.

Par ailleurs, il est recommandé aux Etats africains de mettre sur pied des techniques pour attirer les étudiants dans ces filières. Pourtant, des centres de formation en la matière ne manquent pas sur le continent. En moyenne, tous les pays de la région comptent au moins deux institutions spécialisées dans les filières agricoles.

Les universités agricoles les plus en vue sur le continent sont entre autres : l’Université Saloum El Hâdj Ibrahima NIASS au Sénégal, l’Université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, l’Université d’Afrique au Zimbabwe, l’Université du Ghana, l’Université d’Addis-Abeba en Ethiopie, l’Université d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta au Kenya, l’Université fédérale d’agriculture à Abeokuta au Nigeria et la Sokoine University of Agriculture en Tanzanie.

Vanessa Ngono Atangana

