Le RUFORUM veut lancer de nouveaux masters en agriculture dans les universités africaines dès mars 2020

(Agence Ecofin) - Le Forum des universités régionales pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM), une organisation dont le rôle est de superviser la formation dans les domaines des sciences agricoles dans les universités, veut lancer de nouveaux masters en agriculture dans les universités africaines dès mars 2020. L’information a été révélée lors de la dernière Assemblée générale annuelle de l’organisation qui s’est tenue au Ghana en début de mois.

Dénommé Master of Science and Technology Backyard (STB), ce cursus a pour objectif de changer la manière dont l'agriculture est enseignée dans les universités pour la rendre plus pratique et plus communautaire. Le programme se déroulera sur trois années. Il comprendra deux années d'études en Chine, alternées par une année de recherche pratique en Afrique, avec des agriculteurs au niveau communautaire.

Les masters STB seront décernés par le partenaire académique et financier du programme qui est l'Université agricole de Chine. Celle-ci accueillera également dans le cadre de ce programme, des boursiers africains dans son campus.

Pour l’heure, les partenaires ont déclaré qu’ils étaient encore en train d'identifier les universités en Afrique qui bénéficieront de ce programme.

Rappelons que c’est en octobre dernier que le protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du programme STB dans les universités a été signé.

Vanessa Ngono Atangana